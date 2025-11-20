Это был мой самый эмоциональный эфир в жизни. Комментировать сборную Украины. Со стадиона. Победный матч. Который оставляет нас в борьбе за чемпионат мира. До сих пор не могу поверить, что удалось пережить подобное. Но давайте по порядку. Ещё и немного издалека.

Мы играли на чемпионате мира только один раз. Все прекрасно помнят наглое обещание Олега Блохина вывести нас на мундиаль с первого места. О 0:4 от Испании, после которых Фернандо Торрес подарил Владиславу Ващуку свои шорты. И, конечно, о серии пенальти против Швейцарии с паненкой Артема Милевского и «сухарем» Александра Шовковского.

Только проблема в том, что многие знают об этом турнире только из чьих-то рассказов, статей или репортажей. Тот чемпионат мира был аж в 2006-м. Выросло уже целое поколение украинских болельщиков, которые не видели свою сборную на мундиале. Я один из них.

И вот мы с Вадимом Шевякиным получаем назначение на матч, от которого зависит — нам снова придется ждать четыре года или, возможно, сборная Украины еще поборется за ЧМ-2026.

Более того, впервые с начала полномасштабного вторжения, комментаторы работали на матче сборной не из студии в Киеве, а прямо со стадиона. А это, поверьте, создает серьезную разницу. Хотя подозреваю, вы ее почувствовали. Точнее, услышали.

Перед этой игрой с Исландией я переживал так, как не переживал уже давно. Да, мы выиграли два предыдущих матча с ними. Но там точно не ощущалось большого запаса над соперником.

Вдобавок к этому, свою предыдущую игру сборная Украины проиграла Франции 0:4. Не тот эмоциональный фон, который заряжает на успех. А тут нас устраивала только победа. И исландцы не собирались отдавать ее просто так.

Когда за день до матча я общался с их главным тренером, он произвел на меня впечатление человека, который не то что верит в свою команду, а фактически уверен в том, что у них все будет в порядке.

С другой стороны, и наши ребята, не скажу, что выглядели теми, кого сковывает от переживания. Они понимали — нужно будет хорошо поработать. И Владислав Ванат даже не захотел записывать обращение к болельщикам — сказал, что лучше они будут говорить своим футболом во время матча. Не обманул, в этот раз игра команды была действительно выразительной.

В последнее время немало матчей сборной вызывали у фанатов много вопросов. Основные из которых: а точно ли они играют на максимум своих возможностей, а действительно ли они выкладываются на все сто и делают все от себя возможное?

В этой игре с Исландией, по моему мнению, подобных сомнений ни у кого не должно было возникнуть. Они действительно играли с желанием. Ощущалось, что это наш последний шанс остаться в борьбе за чемпионат мира. А за последний шанс нужно хвататься.

Последний шанс. Звучит драматично. В Варшаве еще и начался дождь. Не проливной, но достаточный, чтобы создать кинематографическую атмосферу битвы с финальным боссом.

Этот дождь еще немного намочил нас с Вадимом на включениях перед игрой. Но полив газона хотелнамочить нас значительно больше. К счастью, не успел. Мы отреагировали на него достаточно быстро. Убежали от него сами, да еще и убрали технику.

А во время матча уже никуда не прятались – напротив, ныряли в гущу событий. Конечно, даже когда ты комментируешь со студии, то нервничаешь, уровень адреналина в крови повышается, ладони потеют.

Но на стадионе это всё ощущалось в десятки раз острее. Порой я сам удивлялся, почему мы настолько эмоционально реагируем на относительно обыденные моменты. Близость к событию обнажила нервы. И это были крутые ощущения.

Если начистоту, то мы отработали уже немало эфиров. Разных соревнований и разной важности. И как бы ты ни старался, но того искреннего восторга от футбола уже нет. Ты воспринимаешь его более зрело, взвешенно, рассудительно. И вот вернулся этот чуть ли не детский, наивный восторг.

Кроме того, мы все пережили целую палитру эмоций. Первая пиковая точка – перекладина Цыганкова. Команда хорошо начала игру, с правильным настроем. И вот, казалось, награда за старания – столь нужный гол. Близко, но нет, не в этот раз. Как сорвались с мест, так назад на них и уселись.

Второй тайм – и тот самый удар Пальссона. Мяч летел к воротам недолго. Да этого времени всё равно хватило, чтобы сердце успело упасть в пятки. К счастью, у нас есть Трубин. И как скромно он говорил о этом сейве после матча. Как будто не спас им наши шансы на чемпионат мира.

Потом двойной шанс Яремчука. И здесь уже начало накрывать переживание. Если не удается забить даже так, то как тогда вообще удастся? А время поджимало. В том числе и меня.

Я не только комментировал, но и должен был брать флэш-комментарии после матча. А это означало, что должен был спуститься на позицию где-то за десять минут до окончания игры. То есть, пропустить решающий её отрезок.

Откладывал это как только мог. Выкраивал для себя еще минуту, еще 30 секунд, еще одну атаку. И вот, Украина зарабатывает угловой, я начинаю прощаться, говорю, что оставляю эфир на Вадима, поднимаюсь идти. И тут Цыганков быстро подает, скидка Гуцуляка – и Зубков забивает.

Я бы не простил себе, если бы спустился на минуту раньше. Это была моя наиболее искренняя радость в комментаторской карьере. И какая-то магическая синхронизация с коллегой. Мы в унисон кричали: «Гоооол! Гоооол! Одиииин-нууууль!» Время словно остановилось. Момент, который я точно запомню на всю жизнь. Эмоциональная память, она долговечная.

А потом я снял наушники. И оказался словно в другом мире. Как же пел стадион. Мне в эфире этого не было слышно настолько громко и выразительно.

За два дня до этого я был на матче Польша – Нидерланды. И тогда подумал, что, на самом деле, мы уже забыли что это – действительно домашние матчи сборной. Даже в моменте поймал себя на ощущении зависти.

Но сейчас скажу, что, честно, атмосфера на вдвое большем Народовом и близко не дотягивала до того, что происходило на стадионе игры Украина – Исландия. Завидовать здесь должны не мы, а нам.

Последние минуты я досмотривал уже у края поля. Не знаю почему, но не переживал, когда исландцы попытались пойти на финальный штурм. А гол Гуцуляка… Кажется, когда стадион затягивал его фамилию, то явидел, как кто-то рядом со мной от радости даже пустил слезу.

Для этого сборная и играет в футбол – чтобы сердцем переживать за нее. И чувствовать искреннее счастье, когда она побеждает. Тем более, в таких играх, как эта.

Когда игра закончилась, я взял флеш-комментарии и вышел со стадиона, и было ощущение, что эмоционально просто опустошен. В хорошем смысле.

Счастлив. От игры. От результата. От выполненной работы. Но опустошен. Эмоций не осталось. Хотелось бесцельно пройтись по городу и улыбаться. Потому что мы победили, мы продолжаем бороться за чемпионат мира.

Кстати, вместе с Вадимом мы также будем комментировать церемонию жеребьевки плей-офф квалификации. Украина попала в первую корзину, так что среди возможных соперников в полуфинале Румыния, Швеция, Северная Македония и Северная Ирландия.

До сих пор плей-офф отбора на чемпионат мира дарил нашим болельщикам только негативные эмоции. Много негативных эмоций. Возможно, в этот раз у нас все же будут причины радоваться. Очень хочется в это верить.

И, надеюсь, комментаторы смогут работать эти матчи с места событий. Это совсем другие эмоции. Которые мы пропускаем через себя и стараемся передать вам. Надеюсь, вы это тоже чувствуете.