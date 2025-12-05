Сергей Разумовский

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков во время матча отбора чемпионата мира 2026 года против Исландии, который завершился победой Украины со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Чиновники зафиксировали сразу несколько нарушений регламента. По мнению функционеров, это выход болельщиков на поле, который обойдется УАФ в 10 тысяч евро, использование пиротехники – еще в 9 тысяч, а за развернутый на трибунах баннер с надписью «Россия - террористическое государство» наложен отдельный штраф в размере 15 тысяч евро. В целом сумма санкций за этот матч составила 34 тысячи евро.

Отдельное наказание УЕФА применил к Украинской ассоциации футбола за события во время поединка против Боснии и Герцеговины в плей-офф отбора на чемпионат Европы, который состоялся в 2024 году. Тогда команда Сергея Реброва в стыковых матчах сначала обыграла Исландию со счетом 2:1, а затем одолела Боснию и Герцеговину также 2:1, завоевав путевку на европейский чемпионат. Как оказалось теперь, за тот матч против боснийцев УАФ оштрафовали еще на 15 тысяч евро за тот же баннер «Россия - террористическое государство». В УЕФА такие надписи официально трактуют как провокационные, политические и несовместимые с требованиями, предъявляемыми к оформлению трибун во время международных поединков.

Сборная Украины продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира 2026 года. Полуфинальный матч плей-офф европейской квалификации команда Сергея Реброва проведет 26 марта на условно домашнем стадионе, так как из-за полномасштабной войны Украина не может принимать международные встречи на своей территории. В случае победы сине-желтые сыграют за путевку на мировой чемпионат с победителем противостояния Польша – Албания.

Уже сегодня, 5 декабря, станет известно, с кем именно Украина потенциально встретится в групповом этапе ЧМ в случае успешного прохождения всех раундов плей-офф.