Российский вратарь Матвей Сафонов, который сейчас выступает за ПСЖ, может сменить команду уже в зимнее трансферное окно. По данным PSG Inside Actu, футболист недоволен своим положением в парижском клубе.

Сафонов сомневается в своем будущем в ПСЖ. Ему обещали честную конкуренцию, но он до сих пор не сыграл ни одного матча. Рассматривается вариант аренды уже в январе. Интерес к нему проявляют клубы из Испании и Португалии, — говорится в сообщении PSG Inside Actu.

В случае, если Сафонов действительно покинет команду, его место второго вратаря, вероятно, займет 19-летний итальянец Ренато Марин, которого ПСЖ бесплатно подписал прошлым летом после завершения контракта с Ромой.

Сегодня, 21 октября, ПСЖ сыграет в матче 3 тура Лиги чемпионов против леверкузенского Байера. В заявку на матч вместе с Сафоновым попал украинский защитник парижского клуба Илья Забарный.