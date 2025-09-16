Международная федерация футбола ФИФА объявила на своём официальном сайте о изменениях в календаре матчей сборных. Начиная с осени 2026 года две отдельные паузы, которые традиционно проводились в сентябре и октябре, будут объединены в одну.

Новая международная осенняя пауза продлится с 21 сентября до 6 октября. За это время национальные команды смогут провести не более четырёх матчей. В ФИФА надеются, что это решение поможет снизить количество травм у футболистов и сократит количество перелётов игроков в лагеря сборных.

Прошлые выходные стали первыми в мировом футболе после завершения последней международной паузы. Следующая запланирована на октябрь.

Ранее, ФИФА констатировала рекордное летнее трансферное окно в 2025 году.