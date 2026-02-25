Расписание матчей Лиги чемпионов на 25 февраля
Четыре поединка завершат стадию стыковых матчей турнира
В среду, 25 февраля, состоятся заключительные матчи стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Именно этим вечером станут известны все участники 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.
Расписание матчей Лиги чемпионов 25 февраля
время начала — киевское
19:45. Аталанта (Италия) — Боруссия Дортмунд (Германия)
Первый матч — 0:2
22:00. Ювентус (Италия) — Галатасарай (Турция)
Первый матч — 2:5
22:00. ПСЖ (Франция) — Монако (Франция)
Первый матч — 3:2
22:00. Реал Мадрид (Испания) — Бенфика (Португалия)
Первый матч — 1:0
Напомним, действующим победителем турнира является французский ПСЖ. В финале предыдущего розыгрыша парижане разгромили миланский Интер со счетом 5:0.
