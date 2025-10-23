Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 на 23 октября: кто сыграет сегодня
Запланировано 18 поединков
около 1 часа назад
Сегодня, 23 октября, состоится 18 матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона 2025/2026.
Расписание матчей Лиги Европы (время киевское)
19:45
Бранн (Берген, Норвегия) – Рейнджерс (Глазго, Шотландия)
ФКСБ (Бухарест, Румыния) – Болонья (Италия)
Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) – Астон Вилла (Бирмингем, Англия)
Фенербахче (Стамбул, Турция) – Штутгарт (Германия)
Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Белград, Сербия)
Лион (Франция) – Базель (Швейцария)
Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) – Панатинаикос (Афины, Греция)
Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Ференцварош (Будапешт, Венгрия)
Генк (Бельгия) – Бетис (Севилья, Испания)
22:00
Сельта (Виго, Испания) – Ницца (Франция)
Фрайбург (Германия) – Утрехт (Нидерланды)
Янг Бойз (Берн, Швейцария) – Лудогорец (Разград, Болгария)
Лилль (Франция) – ПАОК (Салоники, Греция)
Селтик (Глазго, Шотландия) – Штурм (Грац, Австрия)
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Мидтьюлланд (Гернинг, Дания)
Мальме (Швеция) – Динамо (Загреб, Хорватия)
Рома (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия)
Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия)
Напомним, что Шахтёр Донецк и Динамо Киев выступают в Лиге конференций УЕФА, где сегодня также проведут свои матчи против Легии (Варшава, Польша) и Самсунспора (Самсун, Турция) соответственно.
Действующим победителем Лиги Европы является Тоттенхэм, который выиграл финал прошлого сезона у Манчестер Юнайтед.
