Расписание матчей Лиги конференций на 23 октября: Шахтер и Динамо проведут поединки второго тура
Всего запланировано 18 встреч
около 2 часов назад
Сегодня, 23 октября, в рамках второго тура Лиги конференций сезона 2025/26 состоится 18 матчей. Среди главных событий — встречи Шахтера и Динамо.
Расписание матчей Лиги конференций на 23 октября (время – по Киеву):
19:45
Дрита (Гнилане, Косово) – Омония (Никосия, Кипр)
АЕК (Афины, Греция) – Абердин (Абердин, Шотландия)
Рапид (Вена, Австрия) – Фиорентина (Флоренция, Италия)
Риека (Риека, Хорватия) – Спарта (Прага, Чехия)
Страсбур (Страсбур, Франция) – Ягеллония (Бялосток, Польша)
АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды) – Слован (Братислава, Словакия)
Хеккен (Гётеборг, Швеция) – Райо Вальекано (Мадрид, Испания)
Шкендия (Тетово, Северная Македония) – Шелбурн (Дублин, Ирландия)
Брейдаблик (Коупавогюр, Исландия) – КуПС (Куопио, Финляндия)
22:00
Университатя (Крайова, Румыния) – Ноа (Ереван, Армения)
Майнц (Майнц, Германия) – Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина)
Линкольн (Гибралтар) – Лех (Познань, Польша)
Хамрун Спартанс (Хамрун, Мальта) – Лозанна (Лозанна, Швейцария)
Сигма (Оломоуц, Чехия) – Ракув (Ченстохова, Польша)
Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) – Целе (Целе, Словения)
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) – АЕК (Ларнака, Кипр)
Действующим победителем Лиги конференций является Челси (Лондон, Англия), который в финале предыдущего сезона обыграл Бетис (Севилья, Испания).