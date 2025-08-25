У сборной Украины в 2027 году может появиться третий комплект формы. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Мой WhatsApp говорит, что в новой эксклюзивной форме от Adidas сборная Украины сыграет в ноябрьских матчах. 13 ноября во Франции, я так понимаю, нам всем нужно ожидать премьерного матча сборной Украины в новой эксклюзивной форме.

Почему так? Это маркетинговая политика Adidas – именно в ноябре Adidas будет одновременно презентовать обновленные формы всех сборных. Они постоянно за полгода до большого футбольного турнира представляют формы.

С того, что говорит мой WhatsApp, форма для сборной Украины уже готова. Мой WhatsApp утверждает, что качество этой формы топового уровня. В форме такого уровня и качества играет Реал – это элита элит. Цвета традиционные – желтый и синий комплекты.

Мой WhatsApp говорит, что на 2027 год запланировано создание третьего комплекта формы для сборной Украины. Думаю, что уже в сентябре будут появляться фото или видео. В сентябре-октябре должны пройти фотосъемки с игроками сборной Украины. Пока все держится в секрете – УАФ и Adidas подписали соглашение о неразглашении информации.