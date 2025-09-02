Главный тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт оценил потенциал 23-летнего защитника Василия Буртника, которого арендовало киевское Динамо.

Он заслуживает похвалы, заслужил своей работой этот трансфер, это был один из лидеров нашей команды. В единоборствах он очень силен, и внизу, и в верховых дуэлях – просто топ-игрок. Я не знаю, кто в Украине сейчас может с ним сравниться, он очень хорошо на втором этаже играет головой. Ему во многом нужно еще прибавить, но он также очень хорошо продвигает мяч, не боится, подключается в атаку, с мячом умеет врываться в свободное пространство, не боится этого – вот это его сильные стороны.

Понятно, что переход сразу в украинский гранд, совсем другой уровень, это чрезвычайно сложно, потребуется адаптация. Он смелый парень, а это уже на усмотрение главного тренера. Но то, что он сейчас готов, в прекрасной форме – это точно, нужно понимать, что еврокубки, гранды, это уже будет зависеть от самого Василия, от того, как он будет работать, от того, как он интегрируется в «Динамо», будет очень интересно. Я считаю, что это очень качественный футболист, – сообщил Вирт в интервью ua.tribuna.com.