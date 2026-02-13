Ребров: «Группа равная, нужно готовиться и играть»
Тренер сборной Украины оценил соперников в Лиге наций
около 3 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций, по итогам которой сине-желтые сыграют против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Специалист вспомнил предыдущий розыгрыш турнира и непростые матчи с грузинской сборной.
Все команды сильные. К сожалению, снова будем играть против Грузии. Но в целом группа равная. Нужно готовиться и играть, — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.
Отдельно наставник отметил Венгрию, где он ранее работал с Ференцварошем на протяжении двух сезонов.
Кто самый неприятный соперник в группе? Не знаю. Я не очень хотел, чтобы в нашу группу попала Венгрия, но будем играть. И это будет принципиальная игра. Венгрия — не чужая для меня страна. Какой будет прием? Даже не знаю, я думаю о своей команде, — отметил Ребров, слова которого приводит УАФ.
