Ребров: «Хочу извиниться, но мы еще никуда не вылетели»
Тренер сборной Украины высказался по поводу потерянных очков в матче отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время пресс-конференции прокомментировал шокирующую ничью в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).
Я хочу извиниться. Действительно, сегодня все ожидали от нас другого. Даже если бы мы выиграли 1:0, всё равно говорили бы, что этого мало. Но вы видели, у нас очень много травмированных. Даже сегодня я не мог задействовать Гуцуляка, который за день до матча получил травму. Поэтому тяжело. На этом уровне действительно сложно играть.
У нас идет война, нужно поддерживать друг друга, поддерживать свою сборную. Да, меня могут критиковать и критикуют после каждой игры. Даже после победы над Бельгией говорили: «А почему вы так плохо сыграли первый тайм?» Это всегда так, к сожалению. Поэтому хочу обратиться к болельщикам: мы сейчас все поддерживаем наши ВСУ, но сборная — это тоже Украина. Здесь играют украинцы. Здесь все работают на максимуме — и я, и игроки. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали ребят. Мы еще ничего не проиграли, впереди много матчей.
Да, у нас уже не осталось права на ошибку. Но я уверен, что футболисты это понимают. Поэтому я прошу болельщиков: да, мы заслужили эту критику, мы её принимаем, но сейчас нам всем нужно держаться вместе. Мы еще никуда не вылетели.
Напомним, в другом матче группы D сборная Франции добилась волевой победы над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бле» уже на пять очков оторвались от «сине-желтых» в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путевку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.
Интересно, что после непопадания из группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали лишь три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также были четыре поражения и три ничьи.
После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.
