Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время пресс-конференции прокомментировал шокирующую ничью в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Я хочу извиниться. Действительно, сегодня все ожидали от нас другого. Даже если бы мы выиграли 1:0, всё равно говорили бы, что этого мало. Но вы видели, у нас очень много травмированных. Даже сегодня я не мог задействовать Гуцуляка, который за день до матча получил травму. Поэтому тяжело. На этом уровне действительно сложно играть.

У нас идет война, нужно поддерживать друг друга, поддерживать свою сборную. Да, меня могут критиковать и критикуют после каждой игры. Даже после победы над Бельгией говорили: «А почему вы так плохо сыграли первый тайм?» Это всегда так, к сожалению. Поэтому хочу обратиться к болельщикам: мы сейчас все поддерживаем наши ВСУ, но сборная — это тоже Украина. Здесь играют украинцы. Здесь все работают на максимуме — и я, и игроки. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали ребят. Мы еще ничего не проиграли, впереди много матчей.

Да, у нас уже не осталось права на ошибку. Но я уверен, что футболисты это понимают. Поэтому я прошу болельщиков: да, мы заслужили эту критику, мы её принимаем, но сейчас нам всем нужно держаться вместе. Мы еще никуда не вылетели.