Бывший тренер Черноморца и ЛНЗ Роман Григорчук поделился ожиданиями от работы Сергея Реброва во главе сборной Украины.

Понимаю, что мне легко говорить, а играть высоко против Франции непросто 😁 Тем не менее, не хочется, чтобы мы играли так, как в первом тайме с французами. Я вообще такой футбол не люблю. Сидеть и обороняться, а потом переходить в какие-то быстрые атаки... Я даже не хочу говорить о таком футболе.

Считаю, что Ребров – очень квалифицированный тренер. Его штаб состоит из людей, которые способны построить хороший и правильный футбол. Также у нас сильные игроки. Всё вместе, думаю, позволит нам прогрессировать, лучше выступать и достигать высоких результатов.

Я прекрасно понимаю, что от сборной все мы ожидаем постоянных побед даже в товарищеских матчах. Однако тренеры когда-то должны посмотреть других игроков и должны опробовать какие-то сочетания. Поэтому я бы сказал, что не стоит обращать внимание на результаты товарищеских игр. Там идет черновая работа.

Сейчас начались матчи, когда мы, конечно, должны думать о результате. Достичь его на таком уровне и против таких соперников можно только благодаря очень прогрессивному и серьезному футболу, – высказался Григорчук в интервью «Украинскому футболу».