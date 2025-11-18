Ребров обратился к главным болельщикам сборной – к Защитникам Украины
Тренер национальной команды поблагодарил ВСУ
около 4 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после заключительного поединка 2025 года против Исландии (2:0) обратился к тем, кого назвал самыми важными болельщиками команды – Защитникам Украины. Свой пост наставник опубликовал на странице в Instagram.
Это тот случай, когда одного банального «Спасибо» недостаточно. Но именно это спасибо имеет самый сильный смысл, эмоции и уважение. Потому что это «спасибо» - нашим ВСУ.
Это спасибо всем людям, которые сейчас защищают наше государство в целом и каждого из нас в частности. Это люди, на которых держится все. Люди, благодаря которым мы можем играть и побеждать. Благодаря которым можем жить.
Я всегда помню, благодаря кому мы есть. Всегда говорю об этом перед командой. Мы всегда рады встречать вас на наших матчах. Рады видеть на тренировках. Рады, когда можем принести вам хоть миг радости. Надеюсь, Сборная смогла вас порадовать в воскресный вечер.
Спасибо. Мы играем за вас, – написал Ребров.