Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался относительно резонансных событий финального матча Кубка африканских наций, в котором его команда уступила Сенегалу со счётом 0:1 в экстра-таймах.

Ключевым моментом встречи стал эпизод на 24-й компенсированной ко второму тайму минуте. Браим получил шанс сравнять счёт, выполнив одиннадцатиметровый удар в стиле паненка по центру ворот, однако голкипер сенегальцев Эдуар Менди сумел поймать мяч. Перед этим возникла долгая пауза из-за споров вокруг назначения пенальти, в ходе которых игроки сборной Сенегала временно покидали поле.

Он был встревожен. Если посмотреть на этот матч в целом, то образ африканского футбола, который мы сегодня показали миру, выглядит несколько постыдно. Когда тренер просит своих игроков покинуть поле, это не украшает наш континент.

Как я уже говорил, нужно уметь и выигрывать, и проигрывать. То, что сегодня сделал Пап Тиав, не добавляет чести Африке. Это не слишком достойно, но он чемпион Африки, поэтому имеет право говорить все, что хочет.

Мы остановили матч на глазах у всего мира как минимум на десять минут. Это не помогло Браиму. Это не оправдание тому, как он пробил, но мы не будем зацикливаться на этом. Он пробил именно так, и мы берем ответственность на себя, прежде всего я. Мы смотрим вперед.

Он забивал с одиннадцатиметровой отметки в предыдущих играх, а сегодня не получилось. Это футбол. После не реализованного пенальти все пошло против нас. Это был хичкоковский сценарий с ударом на последней секунде, который мог принести нам титул. Это очень больно для марокканского народа.

Мы можем говорить об этом часами, но сборная вернется сильнее. Для некоторых из нас, в частности и для меня, это была главная возможность в жизни, — приводит слова Реграри RMC Sport.