Реграгі: «Это был сценарий Хичкока с ударом на последней секунде, который мог принести нам титул»
Главный тренер Марокко прокомментировал ключевые события финала КАН против Сенегала
37 минут назад
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался относительно резонансных событий финального матча Кубка африканских наций, в котором его команда уступила Сенегалу со счётом 0:1 в экстра-таймах.
Ключевым моментом встречи стал эпизод на 24-й компенсированной ко второму тайму минуте. Браим получил шанс сравнять счёт, выполнив одиннадцатиметровый удар в стиле паненка по центру ворот, однако голкипер сенегальцев Эдуар Менди сумел поймать мяч. Перед этим возникла долгая пауза из-за споров вокруг назначения пенальти, в ходе которых игроки сборной Сенегала временно покидали поле.
Он был встревожен. Если посмотреть на этот матч в целом, то образ африканского футбола, который мы сегодня показали миру, выглядит несколько постыдно. Когда тренер просит своих игроков покинуть поле, это не украшает наш континент.
Как я уже говорил, нужно уметь и выигрывать, и проигрывать. То, что сегодня сделал Пап Тиав, не добавляет чести Африке. Это не слишком достойно, но он чемпион Африки, поэтому имеет право говорить все, что хочет.
Мы остановили матч на глазах у всего мира как минимум на десять минут. Это не помогло Браиму. Это не оправдание тому, как он пробил, но мы не будем зацикливаться на этом. Он пробил именно так, и мы берем ответственность на себя, прежде всего я. Мы смотрим вперед.
Он забивал с одиннадцатиметровой отметки в предыдущих играх, а сегодня не получилось. Это футбол. После не реализованного пенальти все пошло против нас. Это был хичкоковский сценарий с ударом на последней секунде, который мог принести нам титул. Это очень больно для марокканского народа.
Мы можем говорить об этом часами, но сборная вернется сильнее. Для некоторых из нас, в частности и для меня, это была главная возможность в жизни, — приводит слова Реграри RMC Sport.
Поделиться