Сергей Стаднюк

На сегодняшнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в группе L между сборными Хорватии и Гибралтара, который состоится в городе Вараждин, арбитраж доверили украинской судейской бригаде. Об этом сообщила пресс-служба УАФ, ссылаясь на официальную информацию УЕФА.

Центральным арбитром матча назначен опытный украинский рефери Алексей Деревинский. Ассистировать ему на боковых линиях будут его соотечественники Виктор Матяш и Алексей Миронов. Функции четвертого арбитра на этой встрече будет выполнять Клим Заброда.

Техническую поддержку матча обеспечит система видеоассистента арбитра (VAR). За ее корректную работу будут отвечать арбитры Виктор Копиевский и Денис Шурман, которые будут контролировать спорные моменты и предоставлять необходимую видеопомощь главному рефери во время игры. Это очередной международный матч высокого уровня, доверенный обслуживать украинским арбитрам в рамках турниров под эгидой УЕФА.

