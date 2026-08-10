Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды над Харьковом в матче 2-го тура УПЛ.

Тренер отметил настрой и самоотдачу своих игроков в принципиальном противостоянии. Слова приводит пресс-служба Полесья.

Я думаю, что ключевое сегодня – это то, что на футбольном поле была команда, которая хотела результата, была агрессивной и понимала ценность матча. Это, наверное, самое главное. Это была реакция команды на то, как мы вылетели из еврокубков, и как мы проходим эти испытания. Я имею в виду проигрыш Копенгагену, непрохождение дальше, следующую игру с Черноморцем, где началом матча мы были недовольны, но проявили качество и в тяжелых условиях вышли победителями.

Сегодняшний матч – дерби, где нужно было понимать специфику игры. Мы понимали, что будет много борьбы и тактических действий со стороны соперника. В таких матчах это свидетельствует о том, что команда четко понимает, что ей нужно.