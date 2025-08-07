Сергей Стаднюк

Главный тренер Полесья Руслан Ротань перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги конференций против Пакша заявил, что пока не рассчитывает на защитников Гиорги Майсурадзе и Матея Матича, а также полузащитника Эмиля Мустафаева. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Что касается игроков — мы сейчас сосредоточены на том, чтобы Майсурадзе, Матич, Мустафаев получили достаточно игровой практики. Наша задача №1 сейчас — найти клубы для этих ребят, чтобы они сейчас играли. Мы на них рассчитываем, не отказываемся от них. Сейчас очень важно, чтобы эти игроки, которые являются представителями молодежных сборных Грузии и Хорватии, имели игровую практику. На сегодня, если они будут в нашей команде — то будут иметь мало игровой практики, не так, как нам хотелось бы. Для прогресса это не позволяет игроку быть удовлетворенным. Поэтому на ближайшие полгода мы бы хотели, чтобы все игроки получили игровую практику в другом клубе. Желательно, чтобы это были клубы, которые играют с мячом, на мяче, чтобы они развивались. Руслан Ротань

