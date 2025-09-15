Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился впечатлениями после выездной победы над Кривбассом (1:0) в пятом туре украинской Премьер-лиги.

– Прервали определенную серию неудач. Насколько психологически дальше должно быть легче?

– Как минимум, должно быть легче, но это не говорит о том, что победы дальше будут даваться легче. Я сегодня очень доволен ребятами, тем, как они хотели победить. В матчах, которые у нас были, очень много было невезения, и мы не могли победить, поэтому этот результат должен добавить немного уверенности. Но мы понимаем, что нужно в каждой игре становиться лучше и настраиваться, как минимум, как это было сегодня. Очень важно, что сегодня команда была настроена на победу и хотела победить. Это было видно не только по игрокам, которые были на поле, но и по тем игрокам, которые переживали на лавке запасных. Это очень хороший момент, который всех нас объединяет.

– Какой была эта игра? Как вы ее оцените?

– Боевой. Очень много было вертикальной игры. Что касается игры в целом, то, наверное, единственное, что не понравилось — проиграли много подборов. По сути, у нас возникали проблемы только из-за того, что мы проигрывали эти подборы или борьбу, которая была 50 на 50. Но и на мяче у нас было достаточно моментов, где мы могли делать счет больше. Нужно отдать должное команде соперника — у них были моменты, и они, наверное, не заслуживают на поражение. Если одним словом — игру можно назвать боевой.

– Сегодня у команды было много голевых моментов. Филиппов забил, но был офсайд. После тройной замены их стало еще больше. Удалось за счет свежей крови немного увеличить темп?

– Сейчас у нас есть равнозначные замены — это очень радует. Мы можем держать темп, я доволен этим фактором. Спасибо руководству за то, что пошло навстречу и поняло нас.

Свой следующий матч житомирское Полесье проведет в УПЛ 20 сентября, соперник — Кудривка.