Главный тренер Полесья Руслан Ротань перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги конференций против Пакша оценил будущего соперника. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Команда прошла достаточно сложного, хорошего соперника — Марибор. Мы также изучили эти матчи. Что касается Пакша — вертикальная, силовая команда.

Матч с Академией Пушкаша на сборах? Да, можно сравнивать стиль игры этих клубов. Они также активно прессингуют, не оставляют свободного пространства. Как я уже говорил ранее, нас ожидает сложное противостояние. Против таких соперников трудно работать с мячом, особенно — выходить из-под давления, строя атаку от обороны. Мы к этому готовимся и должны быть максимально собранными. И игра в позиции, и без мяча — все будет играть ключевую роль.

Бёде — лучший бомбардир чемпионата Венгрии? Да, мы изучали его действия, но стоит отметить и других игроков — все они высокие, атлетичные, с которыми нужно уметь вести силовую борьбу. Как действовать? Прежде всего — не дать им почувствовать комфорт. Когда такие габаритные форварды ощущают телесный контакт с защитником — им легче играть. Поэтому мы акцентировали внимание на опережении, подстраховке, мобильности. Как только нападающий теряет это «ощущение» соперника — ему становится неудобно.