«Сами виноваты». Караваев лаконично описал нынешнее положение Динамо
Киевляне проиграли Шахтеру и отстали от конкурента на четыре очка в турнирной таблице
около 2 часов назад
Защитник Динамо Александр Караваев подвел итоги матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:3). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Вышли заряженными, были мотивированными на игру. Но недоработали при стандартном положении с игроками, пошла хорошая подача с углового… Будем смотреть и делать выводы на будущее.
В принципе, к арбитру особых претензий нет. Отработал высококвалифицированно и в целом контролировал происходящее на поле.
Что касается отставания в четыре очка... Во-первых, мы сами виноваты, что раньше потеряли много очков. Но руки не опускаем, будем работать и выходить на каждую игру, как на последнюю. Терять нам уже нечего, и без того уже отставание от конкурента, так что будем догонять нынешнего лидера.
Все перипетии вокруг центрального матча украинской Премьер-лиги, анализ и обзор игры – на странице события Шахтер – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
После уверенной победы над Динамо главный тренер Шахтера Арда Туран жестко ответил на высказывания защитника киевлян Дениса Попова.