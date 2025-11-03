Защитник Динамо Александр Караваев подвел итоги матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:3). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Вышли заряженными, были мотивированными на игру. Но недоработали при стандартном положении с игроками, пошла хорошая подача с углового… Будем смотреть и делать выводы на будущее.

В принципе, к арбитру особых претензий нет. Отработал высококвалифицированно и в целом контролировал происходящее на поле.

Что касается отставания в четыре очка... Во-первых, мы сами виноваты, что раньше потеряли много очков. Но руки не опускаем, будем работать и выходить на каждую игру, как на последнюю. Терять нам уже нечего, и без того уже отставание от конкурента, так что будем догонять нынешнего лидера.