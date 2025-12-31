Сергей Разумовский

В заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии обыграла Уганду со счетом 3:1.

Преимущество нигерийцы оформили еще до перерыва, когда на 28-й минуте Онуачу открыл счет. Ключевым моментом матча стало удаление Салима на 56-й минуте, после которого Уганде стало значительно тяжелее сдерживать натиск соперника. Нигерия быстро использовала численное преимущество: Оньедика отметился дублем, сделав счет разгромным. Уганда смогла ответить лишь под конец – на 75-й минуте Мато Роджерс забил мяч престижа, но на итог встречи это уже не повлияло.

Танзания сыграла вничью с Тунисом. Перед самым перерывом вперед вышел Тунис: на 43-й минуте Гнарби реализовал пенальти. Однако сразу после отдыха Танзания восстановила равновесие – на 48-й минуте Салум сравнял счет, и далее команды уже не смогли вырвать победу, завершив третий тур группового этапа боевой ничьей 1:1.

Нигерия с девятью очками вышла в 1/8 финала КАН из группы C. Далее также проходит Тунис (4), а Танзания ждет результатов других групп.

Кубок африканских наций. Групповой этап, третий тур

Уганда – Нигерия 1:3

Голы: Мато Роджерс, 75 – Онуачу, 28, Оньедика, 62, 67

Удаление: Салим, 56

Танзания – Тунис 1:1

Голы: Салум, 48 – Гнарби, 43 (пен.)