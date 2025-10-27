Сергей Стаднюк

Футбольный вторник, 28 октября, обещает быть насыщенным – зрителей ждут матчи Кубка Украины, международный товарищеский поединок женских сборных, а также интересные противостояния в Италии и Германии. День начнется украинскими кубковыми баталиями, а завершится вечерними европейскими топ-играми.

Игровой день откроет поединок в Чернигове в рамках 1/8 финала Кубка Украины, где местный клуб примет Лесное. Команда Сергея Рыбалки и Дениса Гармаша подтвердила, что готова выйти на поле и бороться за четвертьфинал. Далее в 14:30 состоятся еще два интересных матча: Буковина попробует воспользоваться преимуществом домашнего поля в дуэли с тернопольской Нивой, тогда как Локомотив сыграет против винницкой Нивы.

В 17:30 внимание украинских болельщиков переключится на международный уровень – женская сборная Украины проведет товарищеский матч против Румынии. Эта игра станет возможностью проверить состав перед официальными турнирами и оценить форму команды за время последних сборов.

17:30 | Румыния – Украина. Прямая трансляция

Итальянский вечер подарит сразу две интригующие игры. В 19:30 Лечче примет действующего чемпиона – Наполи, который стремится восстановить своего лидера Кевина Де Брюйне. А в 21:45 начнется главный матч дня – Аталанта против Милана. Это противостояние обещает стать центральным матчем первого дня девятого тура Серии А и может существенно повлиять на борьбу в верхней части таблицы.

В Кубке Германии начинается 1/16 финала. В 19:30 состоится центральный матч вечера – Айнтрахт принимает Боруссию Дортмунд, обе команды настроены пройти дальше. В позднем слоте самым интересным станет противостояние скромной Энреги Котбус с Лейпцигом в 21:45. Представители низшего дивизиона попытаются создать громкую сенсацию против одного из флагманов Бундеслиги.