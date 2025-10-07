Сабо: «Ужасно, что такое происходит в Динамо»
Специалист выразил мнение о ситуации между Ярмоленко и Шовковским
около 1 часа назад
Бывший наставник киевского Динамо Йожеф Сабо прокомментировал конфликт между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским, который, по его словам, может быть признаком более глубоких проблем в команде.
– Не кажется ли вам, что подобное поведение Андрея, это не что иное, как признак кризиса внутри коллектива, который отражается и на результатах Динамо?
– Понятно, что так! Здесь и выдумывать ничего не нужно. Что-то между Ярмоленко и Шовковским происходит. Нужно, чтобы Саша разбирался, а лучше всего – президент Игорь Суркис. Это – ненормально.
Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, что за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в Динамо.
Срочно нужно что-то делать: чтобы наладить отношения в коллективе и избежать разделения, – рассказал Сабо в комментарии для УФ.
