Бывший наставник киевского Динамо Йожеф Сабо прокомментировал конфликт между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским, который, по его словам, может быть признаком более глубоких проблем в команде.

– Не кажется ли вам, что подобное поведение Андрея, это не что иное, как признак кризиса внутри коллектива, который отражается и на результатах Динамо?

– Понятно, что так! Здесь и выдумывать ничего не нужно. Что-то между Ярмоленко и Шовковским происходит. Нужно, чтобы Саша разбирался, а лучше всего – президент Игорь Суркис. Это – ненормально.

Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, что за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в Динамо.

Срочно нужно что-то делать: чтобы наладить отношения в коллективе и избежать разделения, – рассказал Сабо в комментарии для УФ.

Также, по поводу возможного конфликта в Динамо высказался эксперт и экс-голкипер Динамо Денис Бойко.