Сергей Стаднюк

Вторник, 30 сентября, подарит футбольным болельщикам насыщенный день Лиги чемпионов. Однако для украинского болельщика центральным станет другой матч.

Во Второй лиге состоится последний поединок десятого тура. В 15:30 Локомотив примет дубль Левого Берега. Это шанс для хозяев закрепиться в верхней части турнирной таблицы группы Б.

Вечер в Европе будет полностью посвящен матчам второго тура общего этапа Лиги чемпионов. В 19:45 первыми стартуют матчи Аталанта – Брюгге и Кайрат – Реал Мадрид. В вечернем слоте, в 22:00, начнется основная программа вечера: Атлетико встретится с Айнтрахтом, Буде-Глимт на всегда сложном искусственном поле проверит обновленный Тоттенхэм Томаса Франка. Галатасарай примет Ливерпуль, Интер сыграет со Славией, Марсель с Аяксом, а Пафос встретится с Баварией.

Наиболее интересным для украинского болельщика станет противостояние Челси с командой своего дважды бывшего тренера Жозе Моуринью Бенфики. С вероятностью в 90% на поле выйдут оба украинца, Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Центральным для отечественного ценителя футбола станет матч второго тура группового этапа чемпионата мира U-20. Юношеская сборная сыграет с ровесниками из Панамы. Победа в этом на 99% гарантирует «сине-желтым» плей-офф.

