Сергей Разумовский

В заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала разгромила Бенин. Первый мяч сенегальцы забили в конце первого тайма — на 38-й минуте отличился Сек. После перерыва преимущество увеличил Хабиб Диалло, а в середине 45-минутки фаворит остался в меньшинстве из-за удаления Кулибали. Несмотря на это, точку в матче поставил Шериф Ндиайе, реализовав пенальти на 97-й минуте и установив итоговые 0:3.

ДР Конго также разгромила Ботсвану. Счет был открыт на 31-й минуте — Мбуку вывел конголезцев вперед, а на 41-й Какута удвоил преимущество, реализовав пенальти. Во втором тайме Какута оформил дубль на 60-й минуте и довел счет до разгромного. На 63-й бывшая команда Дьемерси Мбокани могла забивать в четвертый раз, однако гол Маеле отменили из-за игры рукой, так что финальные 0:3 остались без изменений.

Сенегал выиграл группу D и вышел в 1/8 финала КАН. ДР Конго также набрала 7 очков, но прошла дальше только со второго места. Бенин (3) ждет результатов других групп.

Кубок африканских наций. Групповой этап, третий тур

Бенин — Сенегал 0:3

Голы: Сек, 38, Хабиб Диалло, 62, Шериф Ндиайе, 90+7 (пен.)

Удаление: Кулибали, 71

Ботсвана — ДР Конго 0:3

Голы: Мбуку, 31, Какута, 41 (пен.), 60