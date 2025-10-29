Защитник Локомотива Вадим Коновалов прокомментировал свой гол в матче 1/8 финала Кубка Украины против винницкой Нивы (1:0).

Пацаны знают, что я могу хорошо пробить. Тем более Николай Сыраж в моменте сказал мне: «Иди, подойди, посмотри». Мы посмотрели на стенку и решили, что буду бить я, вот пробил.

У них были действительно очень опасные моменты. Если вспомнить, то три таких эпизода, что могли соперники забить, а так вообще ничего такого. В первом тайме было много брака, а вот во втором тайме наша игра выглядела немного лучше. Что касается тренера, то вы знаете, что он всегда спокойный. Прямо чтобы кричать или что-то подобное, этого не было.

Эмоции, которые мы получаем во время таких игр и после, — бесценны. Вы сами видели, что творилось на поле после финального свистка. Несёмся вперед вместе с ребятами, тренерами и болельщиками — без них этой победы не было бы.

Конечно, премиальные — это очень приятный бонус, поэтому получим, да. Пообещали. Что касается выходных — то завтра отдыхаем, а уже в четверг продолжаем работать и готовиться к следующим матчам, — сказал Коновалов в интервью Sport.ua.