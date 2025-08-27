Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался по поводу ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

«Серветт» – крепкая команда, у них отличный тренер, они имеют хороший план, будут играть в своем стиле, а мы – в своем. Доверяю своим игрокам и надеюсь, что мы пройдем этот раунд. Мы улучшаемся как команда, а для того, чтобы развиваться, нам нужно иметь еврокубковые соревнования в нашем графике. Мы – молодая команда, нам нужен этот прогресс в Европе, и чтобы его достичь, завтра мы сделаем все возможное.

Я не разделяю мнение [что они создали нам проблемы в первом матче]: мы нанесли 22 удара, имели 81% владения мячом, много нереализованных моментов и 19 подач. Считаю, мы движемся правильным путем, но, когда не удается забить, иногда кажется, будто соперник создает нам проблемы. Я доверяю своим игрокам. Доверяю тому, как мы играем.

Чувствую большое уважение к тренеру соперника, но я не согласен с этим. И завтра мы все увидим. Они пришли сюда с уровня Лиги чемпионов. Мы почти на 80% молодая команда, состоим из молодых игроков. Завтра все увидим.

Давление? Иногда главное – играть именно так. Когда не удается добиться результата, может показаться, что есть давление, но мы наслаждаемся тем, как играем, и стараемся совершенствоваться. В нашей стране последнее, что может создавать давление, – это футбол.