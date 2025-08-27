Главный тренер Шахтера Арда Туран перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта вспомнил, как на стадионе будущей встречи сборная Турции совершила героический камбэк в матче Евро-2008 с Чехией (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я хочу начать с этого стадиона, потому что с 2008 года он хранит для меня очень хорошие воспоминания. Надеюсь, завтра будет не так трудно, как в 2008 году, но это добавит еще одну хорошую историю в моей жизни.

Честно скажу, тогда мне было 20–21 год, меня могли называть молодой звездой – я был на том уровне. В той игре к 75-й минуте счет был 0:2, но потом мы победили 3:2. Нашим главным тренером тогда был Фатих Терим, и я считаю, что благодаря этой игре мы научились не сдаваться в футболе.

Кроме победы, считаю, это был очень хороший урок для нас и для меня лично. Я думаю, что играл очень хорошо в этом матче. Жизнь прекрасна благодаря таким хорошим воспоминаниям, и я очень горжусь, что имею такие воспоминания как для себя, так и для своей страны. Как тренер, надеюсь, что завтра с нашими игроками мы создадим здесь еще одно хорошее воспоминание.