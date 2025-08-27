Талант Шахтера признался, готов ли он к матчу с Серветтом
Полузащитник «горняков» до этого работал по индивидуальной программе
около 2 часов назад
Полузащитник Шахтера Олег Очеретько сообщил, что он готов сыграть в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта. Слова игрока передает пресс-служба клуба.
С позитивом готовимся к важной игре. Все понимают, что этот матч будет как финал. Поэтому Мистер сказал, что мы должны быть на позитиве и готовы к игре.
Думаю, да, я чувствую себя свежее. Я работал по индивидуальной программе, поэтому готов к игре.
Настроение в команде хорошее. Мы понимаем, что это наш шанс играть дальше в еврокубках. Я считаю, что мы готовы идти дальше. И все игроки и тренеры понимают, что нам нужна только победа.
Вызов в национальную сборную Украины? Позитив, только позитив. Я очень рад, что меня вызвали на эти матчи.
Напомним, донецкий Шахтер уже в четверг, 28 августа, на выезде сыграет против швейцарского Серветта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. В первом матче команды так и не определили победителя (1:1).