Полузащитник Шахтера Олег Очеретько сообщил, что он готов сыграть в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

С позитивом готовимся к важной игре. Все понимают, что этот матч будет как финал. Поэтому Мистер сказал, что мы должны быть на позитиве и готовы к игре.

Думаю, да, я чувствую себя свежее. Я работал по индивидуальной программе, поэтому готов к игре.

Настроение в команде хорошее. Мы понимаем, что это наш шанс играть дальше в еврокубках. Я считаю, что мы готовы идти дальше. И все игроки и тренеры понимают, что нам нужна только победа.

Вызов в национальную сборную Украины? Позитив, только позитив. Я очень рад, что меня вызвали на эти матчи.