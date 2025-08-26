Испанская Севилья уже фактически согласовала трансфер своего воспитанника Хуанлу в Наполи. По данным испанских СМИ, сумма трансфера может составить около 18 миллионов евро. Эта продажа открывает клубу путь к подписанию нового правого защитника.

Основными кандидатами являются защитник сборной Украины Юхим Конопля из Шахтера и Алекс Хименес из Милана. Оба варианта рассматриваются в формате аренды с обязательным последующим выкупом, что полностью соответствует финансовой стратегии андалусийцев.

Конопля уверенно стартовал в новом сезоне УПЛ, отметившись голом в ворота Вереса, чем привлек внимание испанских скаутов. Для украинца это может стать первым большим международным трансфером и важным шагом в карьере.

Хименес, который воспитывался в академии Реала, ныне принадлежит Милану и имеет контракт до 2028 года. В составе итальянского клуба он демонстрирует стабильный прогресс и уже частично закрепился в основе. При этом Милан ведет переговоры с Реалом относительно условий возможного обратного выкупа игрока.