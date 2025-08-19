В четверг, 21 августа, донецкий Шахтер встретится со швейцарским Серветтом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя встреча для украинского клуба пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер стартовал в еврокубках с первого раунда Лиги Европы, где прошел финский Ильвес (6:0, 0:0). Во втором квалификационном раунде ЛЕ «горняки» победили турецкий Бешикташ (4:2, 2:0), а на третьем этапе серии пенальти уступили греческому Панатинаикосу (0:0, 0:0, пен. 3:4) и продолжат выступление в Лиге конференций.

Серветт начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где проиграл чешской Виктории Пльзень (1:0, 1:3). В третьем отборочном раунде Лиги Европы швейцарский клуб уступил нидерландскому Утрехту (1:3, 1:2).

Матч Шахтер – Серветт в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Матч-ответ пройдет 28 августа в швейцарском городе Женева. Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки.