Циганик указал на главную проблему Шахтера на старте сезона
Все упирается в кадры
Комментатор и телеведущий Игорь Цыганык на своем YouTube-канале высказался о ротациях в Шахтере на матчах УПЛ и еврокубков.
Замечали, что у Шахтера проблемы, когда в составе появляются украинцы?
Если бразильцы - это совсем другая история, другой уровень и класс. Если украинцы - то сразу потеря очков. Нет Алиссона, нет Кевина - сразу проблемы. Это старая болезнь Шахтера, с которой надо что-то делать, - объяснил Цыганык.
