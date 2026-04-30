Шахтер – на вершине рейтинга среди украинских клубов по количеству очков в таблице коэффициентов UEFA
Топ-3 замкнул клуб, которого уже нет на футбольной карте
27 минут назад
Шахтёр / Фото - Facebook
Донецкий Шахтер возглавил список по размеру вклада в рейтинг Украины в таблице коэффициентов UEFA за всю историю.
«Горняки» 31 раз выступали в еврокубках и в целом набрали 375,25 очка. Динамо, которое идет вторым в рейтинге, 34 раза участвовало в евротурнирах и принесло Украине 315,5 очка. Топ-3 замкнул Днепр, который за 14 раз набрал 94 очка.
Сегодня, 30 апреля, Шахтер сыграет первый матч с Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций.
Ранее в Шахтере публично заявили о недовольстве Лигой конференций.
