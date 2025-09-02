Полузащитник Шахтера Педриньо высказался относительно изменения позиции и победы в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:0). Слова бразильца передает пресс-служба клуба.

Ассист и гол с «Александрией»? Очень счастлив! Это комбинация, которую мы часто отрабатываем, и тренер просит держать мяч под контролем. Рад, что ассистировал Бондаренко, и также счастлив, что отметился голом. Надо верить. Вратарь выпустил мяч, и, слава Богу, я забил.

Это была отличная игра, и я очень рад победе. Знали, что с сильным соперником будет непросто, но если будем держать темп, им будет тяжело. Очень доволен игрой нашей команды.

Побежал к Турану после гола? На самом деле тренер – человек, который очень верит в потенциал каждого игрока. Рад, что он поставил меня на новую позицию. Я знал, что справлюсь, ведь он в меня верил. Счастлив, что забил гол и побежал в ту сторону, ведь там была моя семья. Это смесь эмоций: празднование с командой и с близкими.

Что касается матча на «Львов Арене», я всегда рад, когда мы играем здесь. Это очень красивый стадион, где наши болельщики могут быть рядом. Надо проводить очень хорошие домашние матчи. Рад, что команда сыграла отлично и одержала победу.