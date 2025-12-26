Лидер Ливерпуля Мохамед Салах оказался в центре общественной дискуссии после своего рождественского поста в социальных сетях. Футболист поделился фотографией, на которой его дочери позируют на фоне украшенной елки, сопроводив публикацию поздравлением С Рождеством.

Такой жест вызвал волну резкой критики со стороны части мусульманской аудитории. В многочисленных комментариях Салаху упрекали, что как правоверный мусульманин он не должен был публично отмечать христианский праздник. По мнению возмущенных пользователей, подобный пост является проявлением неуважения к собственной вере и религиозным традициям.

В то же время реакция была неоднозначной. Часть мусульман выступила в защиту египетского форварда, подчеркнув, что его поступок был продиктован искренними человеческими чувствами, семейным теплом и желанием поделиться позитивом, а не религиозными или политическими мотивами.

Также, полузащитник Ливерпуля рассказал, что Салах извинился перед партнерами по команде за свое поведение после игры с Лидсом.