Украинский хавбек Георгий Судаков в своем Instagram поделился первым комментарием уже в статусе игрока Бенфики.

«Привет, Бенфика! Я счастлив быть частью этого великого клуба! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе!».

Полузащитник перешел в португальский клуб из донецкого Шахтера и будет выступать в новой команде под 10-м номером.

В прошлом сезоне Судаков отыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись 15 забитыми голами и 6 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 32 миллиона евро.

Ранее Бенфика официально представила украинца как своего новичка.