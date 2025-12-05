Сергей Разумовский

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко лично прибыл в США, чтобы принять участие в церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2026 года. О присутствии руководителя украинского футбола на этом событии сообщил официальный сайт ФИФА, подчеркнув участие представителей национальных ассоциаций со всего мира. Для Шевченко, который в свое время как игрок выступал на мировом форуме, эта жеребьевка имеет дополнительный символизм, ведь сейчас он представляет украинский футбол уже в административной роли.

Церемония жеребьевки проходит в престижном Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне – одном из ключевых культурных центров столицы США. Именно там будут сформированы группы финального этапа ЧМ-2026, в том числе и те, куда могут попасть потенциальные соперники сборной Украины. В пятницу, 5 декабря, станут известны возможные оппоненты сине-желтых на турнире – речь идет о вариантах соперников в случае, если команда Сергея Реброва успешно пройдет все этапы плей-офф квалификации.

Сейчас сборная Украины продолжает борьбу за попадание в финальную часть мирового первенства. Путь команды лежит через стыковые матчи: 26 марта подопечные Сергея Реброва проведут полуфинальную встречу плей-офф против сборной Швеции. Если украинцы одержат победу, в решающем матче за путевку на чемпионат мира они встретятся с победителем пары Польша – Албания. Таким образом, уже сейчас, еще до определения участников финальной части, Украина получает представление о возможных соперниках по группе, хотя окончательное участие в турнире зависит от результатов мартовских матчей.

Финальная часть чемпионата мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на аренах трех стран – США, Мексики и Канады. Турнир станет первым мундиалем, который одновременно примут сразу три государства, а также первым расширенным чемпионатом мира с новым форматом, увеличенным количеством участников и более широкой географией городов-организаторов. Если сборная Украины сумеет выйти на ЧМ-2026, команду будет ждать не только серьезный спортивный вызов, но и возможность выступить на одной из самых масштабных футбольных арен в истории.

Где смотреть жеребьевку чемпионата мира-2026?