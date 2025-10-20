Сергей Стаднюк

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко совершил визит в Посольство Франции в Украине. Там глава Ассоциации провел встречу с послом Гаэлем Вессьером, сообщает пресс-служба УАФ.

С украинской стороны присутствовали первый вице-президент УАФ Артем Стоянов, генеральный секретарь Игорь Грищенко и CEO Фондации УАФ Елена Балбек. Французскую сторону представляли глава дипмиссии Гаэль Вессьер и советник по культурным и политическим вопросам Венсан Гуяр.

Во время переговоров стороны обсудили углубление спортивного сотрудничества между Украиной и Францией, а также согласовали реализацию совместных социальных инициатив, в частности поддержку ампфутбольного проекта УАФ «Лига сильных».

Напомним, в 2024 году УАФ и Французская федерация футбола подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений. Кроме того, 13 ноября сборные Украины и Франции проведут очный матч в квалификации на ЧМ-2026. Поединок состоится на «Парк де Пренс», начало – в 21:45.

