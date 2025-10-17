Сергей Стаднюк

После двух побед сборной Украины в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1) президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что выплата премиальных проводится за каждый положительный результат.

«В сборной всегда существует процесс премирования за положительные результаты. Мы это обсуждаем с главным тренером, и он отвечает за мотивацию команды», – подытожил Шевченко в интервью «Чемпиону». Андрей Шевченко

Шевченко также поздравил сборную Украины с двумя победами в октябре. Благодаря успешным результатам в обоих матчах, сине-желтые набрали семь очков. Однако исландцы имеют преимущество по разнице мячей и отставание всего в три балла, что дает им возможность обойти украинцев в случае поражения последних от Франции и своей победы над Азербайджаном.

Также под вопросом и будущее главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Сообщалось, что специалистом интересуется Панатинаикос. Однако Шевченко заверил, что разговоров об уходе пока нет.