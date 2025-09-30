Сергей Стаднюк

Главный тренер Буковины Сергей Шищенко в восторге от работы своего штаба. Об этом он дал понять в интервью пресс-службе клуба.

Какова заслуга штаба в месте в чемпионате? Очень великая заслуга. Я не отделяю себя от них, потому что это одна команда. Я очень рад, что собрал этих людей в Буковине. Не знаю, может, кто-то на меня обидится, но я считаю, что у нас один из самых сильных тренерских штабов в Украине. Именно штабов – всех вместе. Не самый сильный, потому что есть сильнее, но один из самых сильных штабов – это точно. Все понимают футбол на высоком уровне – это очень важно. И понимают друг друга – это очень важно. Все амбициозные, все хотят работать, все стремятся достичь в футболе успехов. Я очень рад, что мы все вместе сейчас здесь. Сергей Шищенко

Буковина является одним из двух главных претендентов на выход в УПЛ. Команда лишь на два балла отстает от безусловного лидера Первой лиги Черноморца.

В тренерском штабе Шищенко работает целый ряд специалистов. Это ассистенты Николай Гибалюк, Виталий Комарницкий, тренер вратарей Артем Кичак, специалисты по физподготовке Инна Десюк, Алексей Коновалов и тренер-аналитик Антон Филинский.