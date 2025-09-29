После тяжелого выездного матча против Феникса-Мариуполя (3:2) главный тренер Буковины Сергей Шищенко рассказал о ключевых моментах игры, эмоциях после решающего гола и влиянии победной серии на команду.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с победой! Какие первые эмоции после такого напряженного поединка?

– Очень важная игра сегодня была, очень тяжелая. Я рад, что мы дожали соперника. Считаю, что мы контролировали игру, понимали, с кем играем, какая команда противодействует нам. Очень благодарен ребятам, что на последних секундах забили третий победный мяч. Эмоции сумасшедшие. Обожаю футбол именно за такие эмоции, которые сегодня игроки подарили и нам, и клубу, и болельщикам. Добыли сегодня очень важную победу.

– Буковина пропустила дважды после стандартов. Беспокоит ли вас это?

– Конечно, мы будем это анализировать, ведь пропустили два гола со стандартов. Посмотрим, какие были наши действия перед этими моментами, и сделаем выводы. Пока это меня не очень беспокоит, для меня это скорее информация для дальнейшей работы, чем беспокойство. Сделаем выводы и будем работать, чтобы избегать таких ситуаций.

– Команда продолжила победную серию, добыв уже шестую подряд победу. Как это влияет на психологию ребят и на вас лично?

– У нас есть цель, и все мы прекрасно понимаем, какая именно. Я всегда говорю игрокам, что для уверенности и психологии нам нужны победы. Это результат, ради которого мы работаем. И пока что мы идем правильной дорогой: не всегда легко, но уверенно – победа за победой.

Напомним, после 8 туров Буковина идет второй в турнирной таблице Первой лиги, Феникс-Мариуполь занимает 11 место.