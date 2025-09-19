В матче 1/16 финала Кубка Украины Карпаты сенсационно проиграли Буковине со счетом 0:1. Единственный гол в встрече на 18-й минуте забил Олег Кожушко.

После игры наставник львовского клуба Владислав Лупашко прокомментировал результат, слова тренера приводит медиаслужба львовян:

— Мы ожидали того, что будет много людей, когда анализировали Буковину. Все, что мы видим во время просмотра, это все будет умножено на два, потому что придет много болельщиков, которые будут гнать свою команду. Так что мы должны быть максимально настроены на этот матч. Несмотря на это, сделали некоторую ротацию состава. Дали возможность играть футболистам, которые не имели много игрового времени. В целом нельзя сказать, что игра чем-то не удавалась из-за того, что вышли игроки, которые не имеют достаточно игровой практики. Я думаю, что желание было у всех ребят, которые выходили сегодня на футбольное поле, но где-то в моменте качества мы теряли.

— Удивила ли вас Буковина?

— Мы изучали эту команду, она достаточно много играет на мяче в Первой лиге. Мы все это видели и настраивали игроков на то, что команда будет стараться играть на мяче. Надо ее прессинговать, забирать мяч. Для нас эти вещи являются привычными, несмотря на соперника они должны быть неизменными.

— О чем был ваш откровенный разговор с ультрас после матча?

— О результате. Для наших фанатов и болельщиков кубковый турнир является особенным и разговаривали, потому что недовольны. Буковина – команда Первой лиги и то, что мы уступили – это огорчение для всех.

— Какие у вас были цели в Кубке Украины?

— Цели были высокие, но я думаю, что о них уже нет смысла говорить. Наш путь остановился сегодня здесь и это очень печально. Я видел желание игроков, настрой на эту игру. Печально, что так случилось. Потому что иногда, когда команда УПЛ проигрывает команде из низшей лиги, то есть недооценка, фактор того, что игроки не настроены, не выкладываются, здесь этого не было. Печально, что они приложили столько усилий, в подготовке к этому матчу…

У нас за девять дней должно быть три матча. Конечно, это влияет, но они очень хотели порадовать наших болельщиков, сторонников. Именно это огорчает. Сколько отдали сил и эмоций… Уехать отсюда с таким результатом – это очень огорчает, — сказал Лупашко.

Свою следующую игру Карпаты проведут в чемпионате УПЛ. Соперником команды Лупашко будет киевская Оболонь. Поединок состоится в понедельник, 22 сентября, начало в 13:00.