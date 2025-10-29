Главный тренер Буковины Сергей Шищенко прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против тернопольской Нивы (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба черновчан.

Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в будний день пришли поддержать команду. Они гнали нас вперед, и я искренне благодарен им за эту невероятную поддержку, за те эмоции, которые мы получаем друг от друга. Это очень важно для нас, для команды, для ребят. Что касается самой игры – мы уже встречались с «Нивой» и хорошо понимали, как эта команда может действовать.

На этот раз соперник изменил схему: если в чемпионате они играли больше один в один, то сегодня выбрали вариант с пятью защитниками (5-4-1), делая ставку на позиционную оборону. Мы знали, что придется вскрывать эту оборону, и благодарен ребятам, что они это сделали. Сделали уверенно, на классе. Считаю, что это был наш матч – мы контролировали ход игры. Я доволен и игрой, и результатом. В конце, конечно, были эмоции, потому что после пропущенного мяча последние минуты вышли нервными. Но именно за это мы и любим футбол - за эмоции, за терпение, за борьбу до последнего.

Если бы мы пропустили раньше, то отыгрывались бы, но не отходили бы от своей игры. «Нива» после забитого мяча еще больше бы села в оборону – это 100%. Нам все равно пришлось бы вскрывать их оборону. У меня нет ощущения, что мы бы не выиграли этот матч. Я верю в ребят, их возможности, нашу игру и понимание, что они делают на поле. Еще раз спасибо за самоотдачу и эмоции.