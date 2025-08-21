Шовковский – о 1:3 с Маккаби: «К сожалению, это не первый раз»
Тренер Динамо высказался по поводу удаления Вивчаренко, что привело к двум пропущенным мячам
24 минуты назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский после поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив (1:3) высказался по поводу удаления защитника киевлян Константина Вивчаренко. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак — и потом фол, который судьи трактуют, как красную карточку.
Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве…
К сожалению, у Тимчика поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Якобы его состояние стабилизировалось, и уже температуры нет.
Все перипетии вокруг матча квалификации Лиги Европы, анализ и обзор игры – на странице события Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
Поделиться