Главный тренер Динамо Александр Шовковский после поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив (1:3) высказался по поводу удаления защитника киевлян Константина Вивчаренко. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак — и потом фол, который судьи трактуют, как красную карточку.

Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве…

К сожалению, у Тимчика поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Якобы его состояние стабилизировалось, и уже температуры нет.