Вингер Динамо Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, мы понимаем, что прошлый сезон был, мягко говоря, не самым лучшим с точки зрения наших выступлений в еврокубках. Поэтому в этом году, конечно, мы хотим исправить ситуацию и будем играть только на победу в каждом матче.

Мой опыт в АПЛ? Опыт помогает каждому человеку в его жизни, это касается не только спорта. Надеюсь, мой опыт поможет мне хорошо сыграть завтра. Не хочу загадывать наперед, смогу ответить на этот вопрос после завершения игры. Тем более, я не знаю, буду ли играть – это решать главному тренеру. Но могу сказать одно: каждый футболист должен думать о своей игре, стремиться показывать свои сильнейшие качества, но при этом также думать о командной игре и делать все ради победы своей команды.

У нас идет война. Это очень сложно. Для всех, не только для футболистов, а для всех наших людей. Каждый день страна-террорист убивает наших детей, наших женщин, наших друзей, наших мужчин... Это очень сложно. И через футбол мы хотим давать хоть какие-то положительные эмоции нашим людям.