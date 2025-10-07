Сергей Стаднюк

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о эпизоде с падением полузащитника Динамо в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (1:1). По мнению эксперта, рефери поединка Виктор Копиевский должен был назначить пенальти в данном моменте.

Рефери Виктор Копиевский пропускал много нарушений со стороны игроков обеих команд. Ключевым был эпизод на 22-й минуте, когда киевлянина Буяльского в штрафной площадке ударил по голеностопу харьковчанин Иван Литвиненко. Очевидное нарушение правил, и гости должны быть наказаны пенальти. Однако Копиевский почему-то не отреагировал на этот фол. По неизвестным причинам промолчал и арбитр VAR Андрей Коваленко. Это результативная ошибка арбитра, – заявил Ступар в комментарии для Sport.ua. Мирослав Ступар

