Основатель издания Dynamo.kiev.ua Александр Попов заявил о масштабной медийной атаке на Динамо, которая, по мнению журналиста, происходит в последние месяцы.

Удивительным образом изменился футбольный сегмент информационного пространства Украины с началом нового сезона. И если сначала характерные вбросы можно было оценивать как отдельные случаи, то с течением времени то, что происходит, всё больше и больше стало напоминать результаты системной работы. Работы, которая имеет одно точное, пусть и жаргонное название: «Мочилово». В данном случае — «мочилово» киевского Динамо. По разным направлениям, разными методами, но непрерывное и, повторюсь, по всем внешним признакам — системное.

И если я в своих оценках ситуации прав, то сразу возникает вопрос: а кому же в украинском футболе может быть нужно такое «мочилово» Динамо, а кому же в украинском футболе могут быть выгодны результаты такого «мочилова» Динамо?

Киевское Динамо пытаются буквально уничтожить за четыре подряд ничьи в чемпионате Украины. А до этого точно так же пытались уничтожить за три ничьи. А до этого — за две. А ещё раньше — за первую ничью в этой серии. Встречается, разумеется, и объективная критика, которой, безусловно, есть место в ситуации с текущими результатами и игрой команды, но преобладающее количество того, что присутствует в информационном пространстве — это именно «мочилово».

Но что происходит по факту, в реальности, если мы говорим о результатах и турнирной ситуации? В реальности у нас есть, во-первых, начало сезона, когда из 30 туров УПЛ сыграно всего 8. Во-вторых, на данный момент отставание Динамо от первого места составляет одно очко. Поэтому искренне говорить в этой ситуации, что всё пропало — это, мягко говоря, неуместно. Так что тут сразу большие, огромные сомнения в искренности. Тем не менее в эфире в адрес Динамо звучит именно многократно усиленный тезис «всё пропало».

Бленуце, Кравец, Ярмоленко-Шовковский, Биловар. Даже и говорить ничего не надо, достаточно просто такого перечисления, правда? И весь этот ряд был сформирован за какой период времени? Полтора-два месяца, а то и меньше. Ох, как плотненько, как внезапно плотненько стали вдруг появляться скандальные маркеры. С чего бы это?

Взять, например, того же Кравца, который, будто выскочил как чёрт из табакерки, наговорил о Динамо столько, что несколько дней казалось, что ничего другого в украинском футболе вообще не происходит и не имеет никакого значения. Но в то же время он так и не сказал ничего конкретного. Ни-ч-е-го. Ноль, пшик, кроме «громких» заявлений. Которые, кстати, уверен, теперь ему дорого обойдутся: президент какого клуба рискнёт взять к себе персонажа, который потом может вот такой номер выкинуть?

В ситуации с историей Шовковского и Ярмоленко на тренировке и вовсе достаточно просто вспомнить, какой уровень токсичности у «блогера», ставшего автором этого вброса, и учесть, что после этого Шовковский, как и прежде, продолжал ставить Ярмоленко в состав и не раз приходил с ним вместе на пресс-конференции. Но какое это всё будет иметь значение, если такой вброс массово «раскачать» в информационном пространстве?

По поводу Бленуце озвучено много, и сам я на эту тему писал отдельный текст. Поэтому сейчас скажу только одно. Думаю, все видели плакат о Бленуце в секторе «ультрас» Карпат на матче с Динамо. А вы знаете, что этот плакат до этого был в секторе «ультрас» «Александрии» на домашнем кубковом поединке этой команды с Динамо? Ну или его прямая-точная копия. Выводы делайте сами (если захотите и заинтересованы в самостоятельных оценках).

Кроме всего, о внешности игроков Динамо просто создаются откровенные фейки. Фактически людей намеренно очерняют. Здесь показательной оказалась ситуация с вбросом видео о разговоре защитника Динамо Александра Караваева с неназванным персонажем после того же недавнего матча с Металлистом 1925. Всё было подано в таком свете, что футболист грубо общается с болельщиком. И, конечно же, этот вброс моментально растиражировался где надо и как надо. Вот только оказалось, что в этой истории есть один «маленький» нюанс.

Оказывается, всё началось с того, что форменную атаку на Караваева устроил один из тех, кто присутствовал на стадионе. Намеренно не называю его болельщиком Динамо, потому что очевидно, что с таким отношением к игроку команды он априори не может быть её поклонником. Этот человек начал интенсивно провоцировать Караваева, оскорбляя его с использованием, в частности, нецензурных выражений.

И в какой-то момент Караваев, который всё это время терпеливо оставлял автографы болельщикам Динамо и не отказывал им в селфи, не выдержал. И ответил хаму по-мужски, что абсолютно нормально с учётом контекста ситуации в целом. Но видео было вброшено в сеть «слегка» обрезанным — исключительно с того момента, когда начинает говорить Караваев. Удобненько. И типично.

Вот такими абсолютно несложными (я бы даже сказал, примитивными) приёмами создаются искажённые картинки для публики, придумывается то, чего на самом деле не существует. В данном случае — клепаются слухи о моральном облике игроков Динамо, а вслед за этим лепится из словесного г**на, например, фейковая конструкция «о сложном, неуравновешенном психологическом состоянии футболистов Динамо, в котором они не способны решать задачи на футбольном поле».