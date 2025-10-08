Бывший врач Руха Дмитрий Бабелюк раскритиковал в собственном Telegram-канале медицинскую службу Динамо за ситуацию с защитником Александром Тымчиком, который из-за травмы покинул расположение сборной Украины, как только добрался до ее лагеря.

Ситуация с Тимчиком прошла немного под радарами, но я не могу ее обойти. Объясните мне, что происходит с коммуникацией между сборной и клубами, ведь уже который раз в список попадает травмированный игрок, который преждевременно покидает лагерь?

Да, это типичная практика (Рис Джеймс покинул лагерь сборной Англии из-за травмы, которую не успели диагностировать), но не настолько регулярно. Если случай Джеймса можно понять, то чем занимался медицинский штаб Динамо полнедели?

Тымчик, возможно, получает повреждение в игре с Кристал Пэлас, с ним ничего не делают, надеясь, что пройдет. Его включают в заявку на игру на выходных, которую он успешно просиживает (зачем?).

Потом Саша едет в сборную, проблема никуда не исчезает, ему за границей, скорее всего, делают обследование и узнают, что травма таки есть, которая не позволит ему сыграть за сборную. Занавес.

Я уже устал удивляться медицинским делам в Динамо, но эти штанги из недели в неделю — они же начинают прямо влиять на результаты. Как клуба, так и, потенциально, сборной.