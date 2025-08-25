22 августа во время жеребьевки Кубка Румынии пользователи заметили странный момент. Когда определялся соперник клуба Фарул из высшего дивизиона, один из участников процедуры сразу придержал один из шаров, а затем только притворно "перемешивал" шары в чаше. В сети предположили, что он целенаправленно хотел вытащить именно Корвинул.

Такие действия сразу вызвали ассоциации со старой теорией о "нагретых шарах" в жеребьевках. Правда, в Румынии, шутят пользователи, даже греть ничего не нужно – все видно невооруженным глазом.

Видео с жеребьевки быстро набрало популярность в соцсетях и стало предметом шуток и мемов.

Также, сегодня состоятся заключительные матчи 1/32 финала Кубка Украины.