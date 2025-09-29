Известный футбольный комментатор и журналист Владимир Звєров сообщил, что неназванный клуб Первой лиги пытался подкупить арбитра одного из матчей соревнований.

Ходят слухи о случае в украинском футболе, который можно назвать экстраординарным. Пока что без названий команд — идет проверка УАФ. Это все данные, которые нужно проверить, это все моменты, которые следует выяснить. Говорят, что инцидент произошел в Первой лиге.

Перед одним из предыдущих туров одна команда очень беспокоилась о результате. Иначе трудно объяснить, почему один из менеджеров этого футбольного клуба, узнав о назначении арбитров на матч, позвонил судье и попросил о «помощи». Рефери отказался и по протоколу — так, как обучили и проинструктировали, — сообщил соответствующие органы Украинской ассоциации футбола. То есть профессионально отнесся к своим обязанностям.

Стоит сказать, что это очень показательный случай, случай в стиле «жить по-новому». Арбитр не принимает предложение, но всегда найдутся те, кто предлагает.